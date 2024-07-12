Жителя Тверской области задержали в Подмосковье по подозрению в попытке сбыта наркотиков

Подмосковные полицейские задержали в Талдоме жителя Тверской области, который подозревается в попытке сбыта наркотиков.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе досмотра у 29-летнего мужчины обнаружили два полимерных свертка с порошкообразным веществом, его вес составил около двух килограммов.

По словам подозреваемого, запрещенные вещества он взял из тайника-закладки, чтобы в последующем расфасовать их и сбыть на территории Подмосковья и Тверской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу.

Ранее сообщалось, что в Московской области за попытку сбыта наркотиков задержали жителя Омска.