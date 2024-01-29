Жителя Воскресенска задержали по подозрению в краже автомобиля

Подмосковные сотрудники Отдела уголовного розыска задержали ранее судимого за кражу двадцатисемилетнего жителя Воскресенска, подозреваемого в аналогичном преступлении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник, возвращаясь домой из гостей, заметил автомобиль отечественного производства, дверь которого была не заперта. Мужчина сел за руль машины, с помощью имевшейся при себе отвертки завел двигатель и скрылся. Доехав до своего места жительства, правонарушитель снял государственные регистрационные знаки и выбросил их.

Из салона транспортного средства он вытащил автомагнитолу, которую после продал, а машину перегнал в автосервис, где планировал разобрать ее на запчасти. Сотрудники полиции смогли оперативно установить личность подозреваемого в совершении противоправного деяния, после чего он был задержан по месту жительства.

К счастью, похищенное имущество обнаружили и вернули законному владельцу. В настоящий момент фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что число преступлений, совершаемых на территории Подмосковья, сократилось.