Жителя Забайкалья задержали за спонсирование террористической организации в Сирии

В Забайкалье силовики задержали местного жителя за переводы денег одной из террористических организаций в Сирии. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от управления Федеральной службы безопасности по Забайкальскому краю.

«Задержан пособник международной террористической организации, запрещенной в России, действующей на территории Сирии», — указали журналистам.

Мужчина стал действовать согласно инструкциям, полученным через мессенджер Телеграм, он перевел деньги на приобретение террористами оружия, амуниции, транспорта и пропаганды терроризма. Силовики провели дома у задержанного обыск, они изъяли у злоумышленника средства связи и другие улики, изобличающие его деятельность. Забайкальцу теперь грозит заключение вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что суд назначил штраф в 650 тыс. руб. жительнице Приамурья за оправдание терроризма. Она размещала в соцсетях посты, оправдывавшие террористические действия, и получила наказание.