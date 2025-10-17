Жительнице Приамурья назначили огромный штраф за оправдание терроризма

Суд Амурской области вынес приговор местной жительнице за оправдание террористических действий. Ей назначен штраф размером в 650 тыс. руб. Об этом сообщило агентство «Порт Амур».

Издание сослалось на сообщение, сделанное управлением Федеральной службы безопасности по Амурской области. Уголовное дело против злоумышленницы возбудили еще в 2024 году. Женщина размещала в соцсетях посты, оправдывавшие террористические действия. В итоге суд вынес решение, что фигурантка дела действительно нарушила статью 205.2 Уголовного кодекса. За это ей назначили штраф размером в 650 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что суд в Одинцово вынес приговор курьеру мошенников, которые похитили у местного жителя почти 600 тыс. рублей. Он приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба на 580 тыс. руб.