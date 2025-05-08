Жителям Химок рассказали о правилах поведения при угрозе атаки БПЛА

В последнее время Украина ведет активные попытки ударов по Москве и Подмосковью с помощью дронов. По этой причине всем жителям стоит помнить основные правила, которые помогут сохранить им жизнь и здоровье, об этом заявила в своем телеграм-канале Елена Землякова, глава городского округа Химки.

Глава городской администрации попросила всех людей не обсуждать работу ПВО в социальных сетях. Особенно стоит воздержаться от публикации фото и видео на различных порталах и в чатах. ВСУ могут пользоваться всем этим.

«Если обнаружите обломки беспилотника, держитесь на расстоянии около 200 метров. Приближение может вызвать детонацию или выделение токсичных веществ», — указала она.

Землякова добавила, что в Подмосковье запрещено запускать любые летательные устройства, в том числе квадрокоптеры. По этой причине, если человек видит в небе БПЛА, ему стоит отойти подальше от окон. Также необходимо покинуть открытые пространства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая ПВО сбила еще пять беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинским вооруженным силам, которые направлялись в сторону Москвы. Таким образом, в общей сложности вечером 7 мая были уничтожены 13 беспилотников, которые пытались атаковать столицу.