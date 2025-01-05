Жителям Новокузнецка напомнили правила пользования печным отоплением

Власти Новокузнецка обратились жителям города, у которых имеется печное отопление, напомнив о правилах его использования, поскольку такой вид отопления может стать причиной пожара. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Отмечается, что для безопасного использования такого отопления перед началом отопительного сезона обязательно необходимо проверять состояние печи и дымохода, побелить их известковым раствором с целью того, чтобы впоследствии было легко обнаружить возможные трещины.

Подчеркивается, что не следует забывать и про чистку дымохода забывать. Ее необходимо проводить регулярно, поскольку сажа может стать причиной пожара. Помимо этого, перед топкой нужно установить металлический лист размером не менее 50×70 см и никогда не разжигать легковоспламеняющимися жидкостями, а также стараться поместить очень длинные дрова внутрь топки. Кроме того, мебель и шторы должны быть вдали от печи как минимум на полметра.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области от использования пиротехнических изделий пострадали пятеро детей.