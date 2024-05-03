Жителям Подмосковья напомнили, что последствия неисполнения заемщиком условий кредита прописаны в договоре

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская объяснила, может ли банк увеличить процентную ставку по кредиту, если предварительно заемщик дал согласие на оформление страховки, но желает отказать от нее.

«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ „О потребительском кредите (займе)“ если в заявлении о предоставлении потребительского кредита заемщик дал согласие на заключение договора страхования, то в случае невыполнения им обязанности по страхованию свыше 30 календарных дней кредитор имеет два варианта последующих действий», — отметила Ирина Фаевская.

Так, кредитор может принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту, если это предусмотрено кредитным договором.

Также по словам омбудсмена, кредитор имеет право потребовать досрочного расторжения кредитного договора и (или) возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования.