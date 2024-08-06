Жителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности при катании на лодках
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Замначальника территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин напомнил о правилах безопасности при катании на лодках. Слова спасателя приводит пресс-служба ведомства.
Так, не стоит брать с собой в лодку детей младше семи лет, а детям в возрасте до шестнадцати лет не рекомендуется отправляться в путешествие по реке, озеру или пруду без сопровождения взрослых.
Перед водной прогулкой следует убедиться, что весла не сломаны, а лодка не пропускает воду. Кроме того, на борту в обязательном порядке должны быть спасательные средства, в том числе черпак для откачки воды.
«Не следует перегружать плавсредство, переходить с места на место, сидеть на бортах, стоять на сидениях, кататься возле плотин и пересекать курс рядом идущих судов. <…> нельзя раскачивать лодку, свешивать ноги за борт, залезать в нее из воды и прыгать в водоем с бортов», — объяснил Дмитрий Чебочкин.
Все эти правила безопасности спасатели напомнили гражданам в ходе профилактических рейдов в Серпухове, Ступино и Чехове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детсадов в регионе.