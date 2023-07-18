Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного отдыха у водоемов

Подмосковные спасатели продолжают проводить регулярные профилактические беседы с гражданами, отдыхающими у водоемов. Накануне рейды состоялись во всех городских округах, передает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Как рассказал замначальника ведомства Игорь Сорокин, во время патрулирования спасатели раздали отдыхающим информационные памятки с номерами экстренных служб и напомнили, что купаться в солнечную погоду рекомендуется при температуре воды не ниже восемнадцати градусов и только на специально оборудованных пляжах.

Также работники «Мособлпожспаса» напомнили отдыхающим, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра.

Сорокин призвал не пренебрегать советами спасателей и соблюдать меры безопасности.

«Если вы попали в сильное течение, не плывите против него, не тратьте силы, а используйте его, чтобы приблизиться к берегу», — рассказал он.

В случае судороги мышц голеностопа сначала нужно подтянуть ногу, а затем потянуть пальцы стопы на себя, продолжил спасатель. При заплыве на дальнее расстояние в случае усталости нужно отдохнуть на воде и медленно возвращаться к берегу, меняя стиль плавания.

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