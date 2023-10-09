Жителям Подмосковья напомнили о способах связи с региональной Системой-112

Там добавили, что чаще всего в экстренной ситуации граждане сообщают о случившемся в службу спасения, позвонив по мобильному номеру 112. Каждый день операторы принимают свыше тридцати тысяч таких звонков. Данный способ удобен тем, что связаться с Системой-112 можно даже с отрицательным балансом или при отсутствии сотовой связи.

Также на номер 112 можно отправить СМС-сообщение. Такой способ связи используется тогда, когда нет возможности позвонить, или у заявителя есть проблемы с речью и слухом. Ежесуточно операторы принимают порядка полсотни обращений по средствам СМС.

Также заявители могут использовать мобильное приложение «112 МО». Там можно не только вызвать экстренные службы, но и оформить ДТП без пострадавших, узнать, куда был эвакуирован автомобиль и где расположены социально значимые учреждения. Каждый день операторы принимают через приложение около тридцати обращений.

Связаться с подмосковной Системой-112 можно и через «Скайп». На связь выйдут операторы-сурдопереводчики. Такой вариант удобен для граждан с нарушениями слуха и речи. А автомобилисты могут вызвать экстренные службы с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что меры газовой безопасности в Подмосковье необходимо проработать совместно с правоохранительными органами.