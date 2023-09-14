Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформить европротокол через приложение «112 МО»

В мобильном приложении «112 МО» есть функция упрощенного оформления протокола ДТП без пострадавших и вызова сотрудников ГИБДД, напомнили в пресс-службе подмосковной Системы-112.

С помощью приложения «112 МО» можно получить любые консультационные услуги и оформить европротокол в режиме «вопрос — ответ». Возможность не вызывать сотрудников Госавтоинспекции при небольших дорожно-транспортных происшествиях, в которых не пострадали люди, очень удобна, подчеркнули в ведомстве. В таком случае водителям не придется ждать правоохранителей несколько часов.

Всего с начала текущего года операторы Системы-112 Московской области обработали порядка семи тысяч обращений, поступивших через мобильное приложение. Данный показатель является рекордным за все время работы сервиса.

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