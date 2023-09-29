Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить психологическую помощь по номеру 112

Операторы-психологи подмосковной службы спасения свыше тридцати семи тысяч раз оказали помощь за все время работы в регионе номера 112. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Только с начала этого года психологическая помощь жителям Московской области была оказана уже две тысячи раз.

Операторы-психологи дежурят в каждой смене Системы-112. Их главная задача — оказать помощь людям, которые попали в экстренные ситуации. Психологи остаются на связи до прибытия оперативных служб. Они помогают звонящим успокоиться и предпринять правильные действия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в муниципалитеты Подмосковья поступило шестнадцать новых машин скорой помощи.