Жителям Подмосковья напомнили о возможности вызвать врача через мобильное приложение

Жителям Московской области напомнили о возможности вызвать врача на дом с помощью мобильного приложения «112 МО». Сервис был запущен пять лет назад.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112», функция «Вызов врача на дом» является одной из самых востребованных в регионе. Для того, чтобы оформить вызов, необходимо зайти в соответствующий раздел в приложении, ввести номер полиса и дату рождения, указать контактные данные и адрес, выбрать удобную поликлинику. Статус заявки можно отслеживать в истории вызов.

Через мобильное приложение Системы-112 можно также видеть движение автомобилей скорой помощи и аварийной службы газа, построить маршруты до различных социальных служб, узнать местоположение родных и близких, ознакомиться с инструкциями по оказанию первой медицинской помощи.

При этом в ведомстве подчеркнули, что при наличии острых показаний рекомендуется обращаться в скорую помощь по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что из-за непогоды все службы округов, где в конце прошлой недели прошел ливень, были переведены на усиленный режим работы.