Жителям Подмосковья напомнили о запрете пала травы на землях сельхозназначения

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области призвали жителей региона, особенно представителей сельхозорганизаций и крестьянских фермерских хозяйств, быть бдительными во время пожароопасного сезона.

В ведомстве напомнили, что в данный период времени в Подмосковье запрещено сжигать сухую траву на землях сельхозназначения, а также в придорожных зонах и защитных полосах вдоль железных дорог и автотрасс. Также нельзя разводить костры в лесах и на торфяниках.

С начала текущего года в Подмосковье уже зафиксировали несколько случаев пала травы. Не допустить распространение огня удалось только благодаря оперативной ликвидации очагов возгорания, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Каждый из нас должен быть осмотрительнее во избежание причинения вреда окружающей среде и здоровью», — подчеркнул глава областного Минсельхозпрода.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в Московской области.