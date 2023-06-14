Жителям Подмосковья напомнили об опасности купания на необорудованных пляжах

Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о запрете купания на необорудованных пляжах и разъяснили правила поведения на воде.

Спасатели провели патрулирование в местах несанкционированного купания, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас». Там подчеркнули, что непредназначенные для купания водоемы являются зоной особого риска. Там нет спасательных постов.

Как подчеркнул замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин, в Московской области достаточно водных объектов, на которых есть оборудованные для купания пляжи: там дежурят медики и спасатели, а дно таких водоемов очищено от водных растений, стекла, коряг и камней.

«В местах, отведенных для купания, нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, границы плавания обозначены буйками», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по обеспечению жителей региона чистой водой.