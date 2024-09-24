Жителям Подмосковья напомнили об опасности сжигания осенней листвы

Владельцы придомовых и дачных участков часто утилизируют опавшие листья методом сжигания, однако делать этого нельзя, напомнили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как рассказал начальник 243-й пожарно-спасательной части Денис Носов, подобные действия подвергают опасности природу и людей. Сжигать нельзя не только упавшие листья, но и сухие ветки, мусор.

«В осенний период земля густо укрыта сухостоем, из-за чего даже маленькая спичка или окурок могут привести к крупным природным пожарам или возгоранию жилого сектора. Кроме того, еще одна опасность при сжигании сухой листвы — это ядовитые вещества, которые выделяются в атмосферу во время горения», — указал спасатель.

Лучший способ утилизации листьев — создание компоста. Специалисты рекомендовали жителям Подмосковья подготовить для этих целей специальный резервуар или яму. Складывайте туда опавшие листья и периодически увлажняйте их. Спустя некоторые время получится отличное удобрение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько парков и лесопарков благоустроят в Подмосковье в следующем году.