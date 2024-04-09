Жителям Подмосковья напомнили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов

В Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили, что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета. В первую очередь, указали в ведомстве, необходимо сообщить о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

В общественном транспорте нельзя оставлять свой багаж без присмотра и принимать пакеты и сумки от незнакомцев. При обнаружении, например, в автобусе или электричке забытой вещи, сначала нужно опросить находящихся рядом людей, если хозяин не установлен, то следует рассказать о случившемся водителю или машинисту.

Если подозрительный предмет был обнаружен в подъезде или каком-либо учреждении, а владельца установить не удалось, то следует незамедлительно сообщить о находке в отделение полиции, если речь о многоквартирном доме, а также администрации или охране, если все произошло в учреждении.

При обнаружении бесхозного предмета его нельзя трогать, передвигать или вскрывать. Нужно сделать все возможное, чтобы к находке не приближались люди и дождаться прибытия оперативно-следственной группы.

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