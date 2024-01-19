Жителям Подмосковья напомнили порядок действий в случае ДТП

Во время сильных снегопадов ситуация на дорогах ухудшается. Плохая видимость и скользкая дорога приводят к увеличению числа ДТП.

В случае аварии нужно немедленно звонить по номеру 112, напомнили в пресс-службе Системы-112 Подмосковья.

В ведомстве подчеркнули, что Система-112 взаимодействует с Госавтоинспекцией, поэтому жителям региона оперативно оказывается помощь при дорожно-транспортных происшествиях и других нештатных ситуациях на дороге.

Помимо этого, если произошло ДТП без пострадавших, то в мобильном приложении службы спасения «112 МО» можно оформить «Европротокол». Сотрудников ДПС в таком случае вызывать не нужно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за год в медучреждения региона поступило около 120 новых машин скорой помощи.