Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге

Скоро начнется новый учебный год. В это время пассажиропоток в Подмосковье станет значительно выше, поэтому на станциях, вокзалах и железной дороге стоит быть еще внимательнее, отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве призвали родителей напомнить детям, что при переходе путей нельзя отвлекаться на телефон и слушать музыку, переходить железную дорогу нужно только на разрешающий сигнал светофора. Также нельзя играть на платформах, прыгать с них и стоять у края, ожидая поезд.

В областном Минтрансе также рассказали, что с начала года в регионе провели свыше двух тысяч открытых уроков, на которых воспитанникам детсадов, а также школьникам и студентам напомнили правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке школ региона к новому учебному году.