Жителям Подмосковья напомнили, в каких случаях нужно звонить на номер «112»

Операторы Системы-112 Подмосковья работают круглосуточно, напомнила пресс-служба ведомства. Жителям Подмосковья рассказали, в каких случаях необходимо обращаться в службу спасения.

Так, номер «112» предназначен для вызова скорой помощи, пожарных, полицейских, аварийной газовой службы, Комитета лесного хозяйства и службы «Антитеррор».

Поэтому при пожаре, ДТП, необходимости в экстренной медицинской помощи, запахе газа следует незамедлительно звонить на номер «112».

Обратиться в службу спасения нужно в том числе если вы стали свидетелем преступления, нарушения общественного порядка или домашнего насилия.

Номер «112» работает даже без сим-карты в телефоне, совершить звонок можно и с отрицательным балансом на счету.

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