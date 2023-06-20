Жителям Подмосковья объяснили, чем пляж отличается от зоны отдыха на побережье

При выборе места для отдыха у воды необходимо обращать внимание на то, является ли данное побережье пляжем или просто зоной отдыха, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как пояснил замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин, пляж является пригодной и безопасной для купания территорией, там всегда дежурят спасатели, вода проверена на отсутствие болезнетворной микрофлоры, дно тщательно обследовано водолазами.

Однако есть территории, которые не соответствуют требованиям безопасности, отметил Сорокин. В таком случае на побережье просто оборудованы зона отдыха, которые только с виду похожи на пляж, однако купаться там нельзя.

«Обычно людей вводят в заблуждение лежаки и кабинки для переодевания: если они есть, значит купаться можно. Это не так. Если есть знак, запрещающий купание, значит купаться точно нельзя», — подчеркнул Сорокин.

Запрещающие купание знаки обычно стоят на самом видном месте, подчеркнул он. Замначальника противопожарно-спасательной службы добавил, что работники «Мособлпожспаса» регулярно проводят профилактические рейды на водоемах региона, особенно в местах несанкционированного купания, чтобы напомнить отдыхающим правила поведения на воде и предотвратить несчастные случаи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что для улучшения экологической ситуации в регионе необходимо продолжить реализацию программы областного Минэкологии «Чистые пруды и озера».