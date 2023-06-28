Жителям Подмосковья объяснили, как уберечь себя и свой дом от змей

Нашествие змей в лесах Подмосковья связано с разгаром охоты этих пресмыкающихся. Они питаются мышевидными грызунами, насекомыми, лягушками и ящерицами, сообщил председатель областного Комлесхоза Олег Баженов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Пропитание легко найти не только в лесах, но и рядом с человеческим жильем, пояснил эксперт. Кроме того, в жаркую погоду змеи ищут укрытие в увлажненных местах.

Баженов посоветовал внимательно относиться к содержанию своих домов. Для того, чтобы избежать встречи с гадюками, нужно соблюдать ряд рекомендаций, в том числе следить за чистотой на участке.

«Скосите бурьян, сожгите сухую траву, выкорчуйте ненужные пни. Опустите забор до земли, либо закройте нижнюю часть мелкой металлической сеткой с сечением не более 0,5 сантиметра», — говорится в сообщении.

Также рекомендовано использовать специальные приборы для отпугивания змей. Несмотря на то, что гадюки глухие, почувствовав вибрацию, они быстро уползут с участка.

Если змея все же пробралась на участок или в дом, то не стоит паниковать. Также нельзя приближаться к ней. В Комитете лесного хозяйства Московской области подчеркнули, что гадюки являются элементами экосистемы, поэтому их не стоит убивать.

Ранее глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что змеи не будут нападать на человека, если их не провоцировать. Министр также напомнил, что обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу региона.