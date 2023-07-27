Жителям Подмосковья объяснили, почему нельзя купаться в водоемах с водорослями

Подмосковные спасатели регулярно патрулируют так называемые дикие пляжи. Во время рейдов они рассказывают отдыхающим, как нужно вести себя в нештатных ситуациях в воде, в том числе при запутывании в водорослях, рассказал замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«В водоемах, где много растительности, спасатели рекомендуют отдыхающим плавать без остановок, у самой поверхности воды», — подчеркнул Прокопюк.

Если водоросли обвили ноги и руки, то не стоит паниковать и нырять, поскольку при погружении в воду растения могут опутать шею, предупредил спасатель. В данном случае нужно подтянуть ноги к себе и плыть дальше или потереть одной ногой о другую, стряхнуть стебли водорослей и без резких движений покинуть опасное место.

Работники «Мособлпожспаса» рекомендовали жителям Подмосковья выбирать для купания только специально оборудованные места.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по расчистке Малаховского озера в городском округе Люберцы.