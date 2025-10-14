Жителям Подмосковья перечислили грибы, которые имеют двойников

В столичных лесах наблюдается небывалый грибной сезон, который специалисты называют аномально продуктивным. Согласно наблюдениям миколога Михаила Вишневского, сложившиеся погодные условия — оптимальная температура и достаточная влажность — создали идеальную среду для роста грибов, причем этот процесс продолжится до установления стабильных морозов ниже пяти градусов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, осенний период характеризуется не только изобилием съедобных видов, но и снижением количества ядовитых экземпляров в подмосковных лесах. Единственным потенциально опасным грибом в текущем сезоне остается строчок осенний, который, однако, обладает настолько характерным внешним видом со складчатой коричневой шляпкой, что спутать его с другими видами практически невозможно.

Эксперт подчеркнул, что не стоит забывать о том, что сохраняется риск совпадения с смертельно опасными видами, которые встречаются в средней полосе России. К ним относятся бледная поганка, маскирующаяся под сыроежки или шампиньоны, различные виды мухоморов, которые неопытные грибники могут принять за сыроежки, а также серно-желтые опята, внешне схожие со съедобными собратьями. Особую осторожность следует проявлять при сборе грибов, имеющих светлую окраску и пластинчатую структуру.

По его мнению, параллельно с ядовитыми в лесах встречаются так называемые ложные грибы, не представляющие прямой угрозы для жизни, но значительно уступающие по вкусовым качествам. Ложные лисички и горчаки, хотя и не являются токсичными, могут испортить любое блюдо своим горьким привкусом. Таким образом, несмотря на благоприятную грибную ситуацию, сборщикам необходимо сохранять бдительность и тщательно проверять каждый экземпляр, чтобы наслаждение от тихой охоты не омрачилось неприятными последствиями.

Ранее миколог Дьяков заявил, что в октябре в лесах ЦФО России можно найти опята и польские грибы.