Раскрыто, какие грибы чаще всего можно найти в Подмосковье в октябре

Грибной сезон в центральной России вступил в свою финальную, но не менее урожайную стадию. По словам миколога Максима Дьякова, которые приводит RT, продолжение сбора полностью зависит от капризов погоды.

Эксперт полагает, что пока в ЦФО достаточно тепло и влажно, грибы будут расти активно. Однако если ударит мороз или перестанут идти осадки, то все высохнет и грибной сезон можно считать завершенным. Эта непредсказуемость делает каждую вылазку в лес ценной, особенно когда в корзину можно собрать разнообразный и вкусный улов.

Сейчас в подмосковных лесах массово встречаются осенние опята — классический и один из самых популярных у россиян видов. Вторым лидером сезона является польский гриб, который многие ценят за его плотную мякоть и благородный вкус. Набрать можно и традиционные для засолки грузди и волнушки.

Для гурманов и более опытных грибников представляет интерес фиолетовая рядовка, имеющая специфический вкус, который нравится далеко не всем.

Ранее сообщалось, что любители «тихой» охоты продолжают публиковать в соцсетях обнаруженные в российских лесах грибы.