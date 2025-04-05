Жителям Подмосковья рассказали, как определить гадюку по глазам

Гадюка – единственная опасная змея, обитающая на территории Московской области. От неопасных рептилий ее отличают «кошачьи» зрачки и два больших клыка, предупреждают главное управление гражданской защиты Московской области.

Гадюки обычно серого или коричневого окраса, длина их тела составляет около 60 сантиметров.

Чаще всего встречи с этими рептилиями происходят на берегах водоемов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, лесных тропинках и полянах. Также они любят прятаться в заброшенных постройках.

При укусе гадюки нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

Ранее подмосковные врачи объяснили, как защитить детей от укуса змеи.