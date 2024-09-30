Жителям Подмосковья рассказали, как защитить свои аккаунты от взлома

В последнее время участились случаи взлома аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и на портале госуслуг.

Злоумышленники, пытаясь получить доступ к страницам, выдают себя за банковских служащих, полицейских, сотрудников МФЦ или ваших знакомых. Сначала они втираются в доверие, а после начинают запугивать жертв, чтобы не дать им времени на раздумья.

Схема действий злоумышленников часто одна и та же: они предлагают сообщить им код из СМС или перейти по ссылке, а после получают доступ к аккаунту.

Для того, чтобы сохранить свои аккаунты и не стать жертвой мошенников, никому не сообщайте свои личные данные, реквизиты карт, СМС-коды, логины и пароли, а также не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте прикрепленные файлы от неизвестных.

Больше информации безопасности в социальных сетях найдете на сайте подмосковного правительства или в официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что цифровизация позволяет быстрее реагировать на возникающие в регионе проблемы.