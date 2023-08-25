Жителям Подмосковья рассказали, как защитить свои данные при электронном дистанционном голосовании

Разработчики дистанционного электронного голосования создали полноценную систему защиты от внешнего вмешательства на предстоящих выборах в России.

В частности, обеспечен протокол тайного голосования с использованием российских криптографических алгоритмов и механизмов, внедрены отечественные аппаратно-программные средства контроля и защиты информации, надежно защищены оптические каналы связи и центра обработки данных, установлена эшелонированная защита веб-сервисов голосования от различных атак, сообщил Центризбирком РФ.

Кроме того, для предотвращения и блокирования различных угроз круглосуточно осуществляется техническая поддержка работоспособности ДЭГ, а также действует штаб мониторинга и оперативного реагирования.

При этом разработчики ДЭГ предупредили, что полная информационная безопасность достигается только совместной работой всех участников избирательного процесса. В связи с этим россиян призвали принять ряд мер для защиты своих данных во время голосования.

Так, пользователям рекомендовали никому не сообщать пароли и коды из СМС-сообщений, ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, использовать браузер с шифрованием данных по ГОСТ TLS, заранее включить двухфакторную аутентификацию на портале госуслуг или обновить там пароль. Помимо этого, личные устройство следуют защитить антивирусом.

Фото: [ ЦИК России ]

Ранее сообщалось, что на предстоящих выборах губернатора Подмосковья наблюдатели будут использовать специальное мобильное приложение «Независимый общественный мониторинг».