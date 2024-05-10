Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе до конца выходных

Сегодня и в ближайшие два дня на всей территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности.

До конца майских праздников температура воздуха в региона будет от семи до одиннадцати градусов тепла днем и от одного до пяти градусов — ночью, уточнили в Комитете лесного хозяйства Московской области со ссылкой на синоптиков.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания о нем необходимо сообщить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Московской области обустраивают от десяти до двенадцати лесопарков.