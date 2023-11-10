Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в Московском регионе ожидается облачная и сухая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов тепла, в столице — от пяти до семи градусов. Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в первый день ноября воздух в Московской области прогрелся до плюс девятнадцати градусов.