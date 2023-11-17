Жителям Подмосковья расскажут о безопасности дорожного движения в преддверии Дня памяти жертв ДТП

Согласно резолюции ГА ООН, ежегодно каждое третье воскресенье ноября во всем мире чтут память погибших в дорожно-транспортных происшествиях и выражают соболезнования членам их семей, а также напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

В Подмосковье уже стартовал цикл мероприятий, которые обратят внимание общественности на потери человеческих жизней в ДТП. В муниципалитетах со студентами и курсантами автошкол проведут ликбезы, в ходе которых им покажут автостоянки, где хранятся разбитые в результате аварий автомобили. Также подмосковные инспекторы и общественники навестят детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В парке культуры и отдыха в Можайске откроют «Аллею памяти» жертвам ДТП, а в ряде муниципалитетов состоятся поминальные молебны.

Согласно статистике, с начала этого года на дорогах России произошло свыше 110 тысяч аварий, в которых погибли почти двенадцать тысяч человек. Самыми распространенными причинами ДТП остаются несоблюдение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области отремонтировали 1,5 тысячи километров дорог.