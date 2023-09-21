Жителям поврежденного дома в Балашихе дадут возможность забрать необходимые вещи из своих квартир

Жители поврежденного взрывом дома в Балашихе смогут забрать из своих квартир самые нужные вещи. Об этом в своих соцсетях сообщил глава городского округа Сергей Юров.

По его словам, сегодня специалисты приступят к проведению экспертизы. По ее результатам будет определена сохранность несущих конструкций дома и возможность его дальнейшей эксплуатации.

«Провели совещание с МЧС по текущей ситуации. <…> сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи», — написал глава муниципалитета.

Сергей Юров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа. Он подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Взрыв газа в девятиэтажном доме на Октябрьской улице произошел накануне утром. На данный момент известно о семи погибших и двадцати семи пострадавших.

Сегодня в МЧС сообщили, что специалисты ведомства завершили разбор завалов и поисковые работы.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев провел на месте ЧП оперативный штаб. Он подчеркнул, что в ходе экспертизы будут проверены все подъезды дома.