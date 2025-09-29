Жителю Калининграда дали девять лет колонии за финансирование терроризма

Суд вынес наказание жителю Калининграда, которого обвиняли в финансировании терроризма. Об этом сообщил ТАСС.

Еще в 2022 году подсудимый, которого обвиняли в финансировании терроризма, решил поддержать финансами международную организацию, которая признана террористической в России. Он совершил перевод денежных средств со своей карты.

«Приговором Балтийского флотского военного суда он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)»,— указали в областной прокуратуре.

Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме.

