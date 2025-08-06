Жителю Крыма суд дал 18 лет колонии за передачу Украине данных о нефтебазе в Феодосии

В Республике Крым 31-летний мужчина признан виновным в государственной измене. Он получил 18 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от прокуратуры.

Злоумышленник по собственной инициативе собрал данные о движении цистерн с нефтепродуктами по железной дороге, когда находился рядом с городом Феодосия. Все эти цистерны должны были поступить в пункт приема. Затем он скинул все эти данные и видеосъемку в чат-бот Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он также отправил географические координаты терминала. Эти действия были разоблачены правоохранителями.

«Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что решением суда экс-главу Балтийска Мельникова и его зама оставили в СИЗО еще на два месяца. Их обвинили во взяточничестве. Подчиненный передал своему начальнику более полумиллиона за покровительство, и за это в их отношении возбудили уголовное дело.