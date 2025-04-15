Жителю Псковской области дали 24 года колонии за убийство девочки

Житель Псковской области изнасиловал и убил 11-летнего ребенка. За это он получил по приговору суда 24 года лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

11-летняя девочка пропала в Порховском районе Псковской области 1 января 2024 года. Ее тело нашли только в феврале, ребенок оказался сначала изнасилован, а затем задушен. В совершении этого преступления обвинили 25-летнего мужчину. Он совершил преступление в пьяном виде.

«Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года», — указали журналистам в объединенной пресс-службе судов области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор создателю «группы смерти» под названием «Синий кит». Мужчина создал в социальной сети сообщество, в котором уговаривал россиян совершить акт суицида. Среди его пользователей были и несовершеннолетние. Злоумышленник получил девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.