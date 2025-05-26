В Башкирии загорелась кровать с младенцем внутри

В Башкирии отец чуть не убил новорожденного сына, оставив рядом с колыбелью включенный фен. Как сообщил региональный СК в своем телеграм-канале, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что из-за работы прибора загорелась детская кроватка, а малыш получил увечья. РИА Новости со ссылкой на главу местного Минздрава Айрата Рахматуллина проинформировало о том, что в результате инцидента у трехнедельного ребенка были диагностированы ожоги 3-4 степени. Информация о состоянии несовершеннолетнего не приводится.

По факту случившегося расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (части 1 статьи 118 УК РФ). В худшем случае ответчик может быть помещен под арест на срок до шести месяцев.

А в Рязани на мусороперерабатывающем предприятии был обнаружен труп младенца. Все подробности инцидента предстоит установить сотрудникам СК.