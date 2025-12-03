В Южно-Сахалинске двое мужчин украли одежду из спортмагазина и продали ее прохожим на улице
В Южно-Схалинске двое россиян обокрали спортмаг и продали вещи на улице
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Южно-Сахалинске двое ранее судимых мужчин похитили одежду из спортивного магазина и продали ее на улице, сообщил портал sakh.online.
Злоумышленники действовали по предварительному плану, выбирая вещи без антикражных датчиков. Они надели часть похищенной одежды поверх собственной, а остальное спрятали в сумку.
Сразу после кражи мужчины вышли на улицу и быстро распродали украденные вещи случайным прохожим. Общий ущерб от их действий составил 22 тыс. руб.
Полиция раскрыла преступление по заявлению представителя магазина. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, изучив записи с камер видеонаблюдения. На обоих мужчин завели уголовное дело, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области раскрыли схему обмана автовладельцев через автосервисы.