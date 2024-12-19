В состав штурмовых групп ВСУ входили иностранные наемники уже в тот момент, когда украинцы только вторглись на территорию Курской области. Об этом сообщила жительница Суджи Анастасия Клименко. Ее слова привело РИА Новости.

Клименко три месяца прожила в оккупированной украинскими войсками Судже. Она заявила, что уже в самом начале вторжения отмечались случаи насилия и расстрелов мирных жителей со стороны штурмовиков ВСУ.

«Первые, кто заходил, действительно расстреливали людей, некоторых насиловали, делали зверское. Сказали, что это даже не украинцы были, а наемники», — указала она.

Клименко вместе с матерью покинула Суджу, поддавшись на уговоры украинских волонтеров. Они уехали на Украину и позже вернулись на родину через Белоруссию.

Ранее эксперт Матвийчук заявил, что иностранным наемникам не удалось изменить ход конфликта на Украине. Их прибыло в страну порядка 15 тыс., при этом около 6,5 тыс. было уничтожено. Украинские власти широко задействуют наемников в военных операциях, но это не приводит к запланированному эффекту.