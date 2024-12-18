Несмотря на то, что за время конфликта в страну прибыли примерно 15 тыс. наемников из 110 разных стран, их присутствие не смогло существенно изменить ситуацию на фронте. Об этом в беседе с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

С начала специальной военной операции на Украине российские силы уничтожили около 6,5 тыс. иностранных наемников. Вместе с тем, их участие в конфликте не смогло изменить его суть.

Украинские власти активно пользовались наемническими силами, однако это не дало ожидаемых результатов. Кроме того, поток иностранных бойцов из Европы и США в ряды Вооруженных сил Украины заметно сократился.

Дело в том, что многие иностранцы, которые решились на участие в конфликте, осознают, что это может стать для них «билетом в один конец», и вместо надежды на успех они сталкиваются с суровой реальностью, где смерть остается для них единственным исходом, как резюмировал Матвийчук.

Ранее в России возбудили уголовное дело в отношении бразильского наемника за убийства военных в Курской области.