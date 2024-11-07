Жительница Магадана сгорела во время пожара вместе с тремя детьми

Мать с тремя детьми погибла в Магадане во время пожара. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем телеграм-канале.

ЧП случилось сегодня, 7 ноября, с самого утра. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Речной. Загорелась квартира на третьем этаже, и жертвами огненной стихии стали 33-летняя женщина и трое ее детей, в возрасте от двух до шести лет.

По факту трагедии уже было возбуждено уголовное дело. Следователи уже выясняют все обстоятельства данного происшествия. На место ЧП прибыл руководитель управления для общей координации всех усилий. Там же работают криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье жертвой пожара стал бывший вице-губернатор Тульской области. Он отдыхал на даче в Пушкинском городском округе. Дом загорелся из-а неосторожного обращения с камином. Свидетельницей ЧП стала женщина, которая находилась в гостях, но сумела вовремя покинуть дом после его воспламенения.