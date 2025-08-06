Жительница Малой Локни поделилась ужасами встречи с украинскими солдатами

Валентина Ушкалова, жительница села Малая Локня Суджанского района, рассказала о времени, когда в их населенный пункт вошли военнослужащие украинской армии (ВСУ). По ее словам, они пытались установить свой порядок, прибегая к запугиванию и насилию по отношению к местным жителям, передает «Лента.ру».

Женщина вспоминает, что ранним утром в ее дом вошли украинские солдаты, попросив воды. Впоследствии они сообщили ей о расправе над ее соседкой. Прежде чем войти в дом, солдаты ВСУ открыли огонь из автоматического оружия и застрелили собаку.

«Вы же клялись женщин не трогать!» — воскликнула она.

В ответ ей объяснили, что это был поступок одного из солдат, который, по словам командира, страдал от контузии. Командир добавил, что он бы лично наказал его.

После этого разговора солдаты направились к самому богатому дому на улице, где, по слухам, в подвале хранился дорогой алкоголь.

Спустя некоторое время солдаты вернулись к 70-летней женщине и потребовали, чтобы она перетащила тело убитой соседки, чтобы его не растащили животные.

Пожилая женщина отказалась, но командир, угрожая ей автоматом и словами «Тогда ляжешь рядом», заставил ее подчиниться.

Подойдя к дому соседки, женщина увидела ее тело в луже засохшей крови. Ей приказали немедленно приступить к переноске тела. Командир помог ей перетащить тело 50-летней женщины, с которой Валентина общалась еще вчера, в баню.

После завершения этой работы командир похвалил ее, сказав, что в противном случае «пришлось бы вас обеих туда отправить».

Ранее сообщалось, что ВСУ досрочно отозвали женщин-военных из отпусков для отправки под Харьков.