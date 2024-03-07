Жительница Подмосковья, чьи дети сгорели заживо в доме, пойдет под суд
Фото: [Unsplash]
В Подмосковье будут судить женщину, чьи дети заживо сгорели в доме, оставшись без присмотра, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Трагедия произошла в октябре прошлого года в рабочем поселке Малаховка под Люберцами. Женщина вышла на какое-то время из дома. В результате от теплового воздействия дымохода произошло самопроизвольное возгорание деревянных конструкций.
В жилище находились дети 2019 и 2021 годов рождения. Они погибли от отравления продуктами горения.
Дело рассмотрит Люберецкий городской суд. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.
Ранее сообщалось, что при пожаре в подмосковном Раменском погибла девятилетняя девочка.