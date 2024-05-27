Женщина, которую сожитель переехал на автомобиле в Подмосковье, скончалась в больнице

Женщина, которую переехал на автомобиле ее сожитель, скончалась в больнице, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла накануне на Минском шоссе. Пара остановилась у придорожного кафе. На парковке между женщиной и мужчиной произошла ссоры, в ходе которой последний сел за руль иномарки и переехал свою возлюбленную.

Мужчина уже задержан, ему предъявили обвинение в убийстве, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, на преступление он пошел из-за того, что гражданская супруга хотела с ним расстаться.

«Обвиняемый <…> умышленно совершил наезд на свою сожительницу, после чего продолжил движение до момента столкновения автомобиля с деревянным строением», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и автомобиль, а также допросили свидетелей.