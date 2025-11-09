Жительница Подмосковья предстанет перед судом за кражу 35 тысяч рублей с пола супермаркета
Жительница Подмосковья украла 35 тысяч с пола в супермаркете на Цветном бульваре
Необычный инцидент с кражей произошел в одном из супермаркетов на Цветном бульваре. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112», 26-летняя жительница Московской области присвоила денежные средства, которые обнаружила лежащими на полу торгового зала.
Согласно информации источника, девушка, заметив на полу 35 тыс. руб., не стала разыскивать владельца потерянных средств, а подняла их и незамедлительно покинула территорию магазина.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие. Подозреваемая была задержана на Малой Бронной улице. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены законной владелице.
Теперь молодой женщине грозит уголовная ответственность по статье за кражу, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Кемерово 12-летняя школьница украла у семьи подруги 100 тыс. руб.