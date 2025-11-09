Жительница Подмосковья предстанет перед судом за кражу 35 тысяч рублей с пола супермаркета

Необычный инцидент с кражей произошел в одном из супермаркетов на Цветном бульваре. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112», 26-летняя жительница Московской области присвоила денежные средства, которые обнаружила лежащими на полу торгового зала.

Согласно информации источника, девушка, заметив на полу 35 тыс. руб., не стала разыскивать владельца потерянных средств, а подняла их и незамедлительно покинула территорию магазина.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие. Подозреваемая была задержана на Малой Бронной улице. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены законной владелице.

Теперь молодой женщине грозит уголовная ответственность по статье за кражу, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

