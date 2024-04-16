Жительница Подмосковья притворилась сотрудницей магазина, чтобы украсть товары со склада

Подмосковные росгвардейцы задержали 31-летнюю местную жительницу, который похитила со склада магазина в Коломне несколько блоков сигарет.

Выяснилось, что женщина проникла в служебное помещение торговой точки, переоделась в форменную одежду сотрудника и совершила кражу.

Когда злоумышленница пыталась покинуть магазин, она попала в поле зрения камер видеонаблюдения. Сотрудники торговой точки нажали кнопку тревожной сигнализации.

Женщину доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали жителя столицы, который украл из подмосковного магазина тринадцать упаковок шоколада.