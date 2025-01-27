Москвичка прокатилась по тонкому льду на коньках с детской коляской

Жительница Балашихи, расположенной в Подмосковье, отправилась на прогулку по замерзшему водоему на коньках, толкая перед собой детскую коляску. Этот момент был зафиксирован на видео, которое вскоре распространили в Сети.

По информации СМИ, лед был весьма хрупким и под воздействием теплой погоды начал активно таять. Согласно другим сведениям, с коляской на коньках по льду также ранее катался один москвич.

Министерство по чрезвычайным ситуациям предостерегает, что выход на неустойчивый лед ведет к серьезным опасностям, так как под ним находится холодная вода, есть вероятность провалиться и погибнуть.

Телеграм-канал Mash сообщил, что только 26 января в Подмосковье как минимум три человека попали под лед.

Тем временем в Москве температура поднялась до +4,8 градуса, что стало новым рекордом с 1914 года, как сообщил РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Ранее в ГКУ МО «Мособлпожспас» спасатели предупредили любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед.