Жительница Сахалина получила условный срок за «автомобильную» расправу над машиной соперницы

Анивский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в умышленной порче чужого имущества. Как установило следствие, в качестве орудия преступления женщина использовала собственный автомобиль, устроив настоящую таранную атаку на транспортное средство своей знакомой.

По информации, распространенной судом, инцидент произошел 25 июня 2023 года в районе Тараная. Хотя в официальных материалах дела мотивы преступления не раскрывались, журналистам портала «АСТВ» удалось выяснить, что причиной конфликта стала ревность. Находясь на отдыхе, подсудимая села за руль и намеренно врезалась в автомобиль своей предполагаемой соперницы, повредив заднюю дверь и правое колесо.

Однако на этом женщина не остановилась. Развернувшись, она еще как минимум четыре раза протаранила машину неприятельницы, нанося удары в разные ее части. В результате этих действий был причинен значительный материальный ущерб, оцененный в 147 581 рубль 84 копейки.

При вынесении приговора суд принял во внимание характеристику личности подсудимой и наличие смягчающих обстоятельств. В итоге она была приговорена к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

