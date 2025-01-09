Жительница Саратова избила медиков скорой, которые приехали к ней на вызов

Правоохранители Саратова возбудили уголовное дело против женщины, которая избила двух медиков скорой помощи. Об этом сообщило РИА Новости.

Криминальная история произошла в последний день ушедшего года. 43-летняя женщина вызвала бригаду скорой в свою квартиру на улице Исаева. Но когда к ней приехали на вызов две сотрудницы скорой, она отказалась от помощи, а затем еще избила медработников. История об этом сначала разошлась в прессе, потом ею занялись правоохранители.

«Следственным отделом по Волжскому району города Саратова по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)», — указали журналистам в региональном управлении Следственного комитета.

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