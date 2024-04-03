Жительница Владикавказа разгромила могилы участников СВО на «Аллее героев»

Во Владикавказе задержали местную жительницу, которая устроила погром на аллее, где находятся захоронения участников СВО. Об инциденте сообщает СУ СК России по РСО-Алания.

Женщина из Владикавказа 2 февраля изрядно выпила, а затем проникла на территорию «Аллеи героев» Восточного кладбища города Владикавказа. На территории она забыла о всех приличиях и нравственности, решив повредить захоронения героев спецоперации.

Буйная гражданка стала разбрасывать ритуальные венки и вазы с цветами, а позже провела обыск могил. Что она там искала неизвестно.

Женщину задержали. Она ответит за содеянное перед судом по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения). В настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу и направили все материалы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, который насиловал племянницу. Он убил ее и попытался скрыться после содеянного.