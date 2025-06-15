Жительницу Израиля убило прямым попаданием ракеты
Женщина была убита прямым попаданием ракеты в Тамре
Фото: [pxhere.com]
В субботу, 14 июня, в ходе массированной атаки Ирана по израильскому городу Тамра, погибла местная жительница: ее убило ракетой, передает Ynet.
В результате обстрела пострадали еще 13 человек.
Как отмечает издание, ракета попала в двухэтажный дом в Тамре.
В момент обстрела погибшая женщина находилась за пределами бомбоубежища.
Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ начал мобилизацию критически важных подразделений после бомбежек Ирана.